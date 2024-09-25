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Beşiktaş Fibabanka galibiyetle başladı

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#Beşiktaş Fibabanka#Beşiktaş#Basketbol
Beşiktaş Fibabanka galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 23:16

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 25-19 üstün bitiren siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 16'ya (67-51) yükselten Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı da 18 sayı farkla kazanmayı başardı: 94-76.

Beşiktaş Fibabanka, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.

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#Beşiktaş Fibabanka#Beşiktaş#Basketbol

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