×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçında gerginlik: Ali Koç!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Ali Koç#Beşiktaş Fibabanka
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçında gerginlik: Ali Koç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 23:30

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaya müdahale etti.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup ettiği maçın son anlarında ortalık karıştı. 

Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.

Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.

Haberin Devamı

ADALI VE KOÇ BİRLİKTE İZLEDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

Başkanlar Serdal Adalı ile Ali Koç, derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncularından Tayyip Talha Sanuç, Mustafa Hekimoğlu, Emrecan Terzi ve Ersin Destanoğlu da müsabakada siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçında gerginlik: Ali Koç

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Ali Koç#Beşiktaş Fibabanka

BAKMADAN GEÇME!