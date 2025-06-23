Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçında gerginlik: Ali Koç!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup ettiği maçın son anlarında ortalık karıştı.

Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.

Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.

İki takım yöneticileri arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koşarak locaya gitti. Kısa süre sonra olaylar yatıştı.pic.twitter.com/vIhOPzi8fI — Spor Arena (@sporarena) June 23, 2025

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ADALI VE KOÇ BİRLİKTE İZLEDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

Başkanlar Serdal Adalı ile Ali Koç, derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncularından Tayyip Talha Sanuç, Mustafa Hekimoğlu, Emrecan Terzi ve Ersin Destanoğlu da müsabakada siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.