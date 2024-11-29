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Beşiktaş Fibabanka farklı kazandı

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#Beşiktaş Fibabanka#Türk Telekom#BKT Avrupa Kupası
Beşiktaş Fibabanka farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 00:18

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 9. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 83-68 yendi.

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Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçirdi ve soyunma odasına 39-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş, son bölüme 60-42 önde girmeyi başardı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı da 83-68 kazandı.

Beşiktaş, A Grubu'ndaki 9. maçında 5. galibiyetini elde etti. Dolomiti Energia ise 6. yenilgisini yaşadı.

TÜRK TELEKOM MAĞLUP

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 94-77 mağlup oldu.

Ankara'da oynaması gereken maç, Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı.

Türk Telekom, Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14, ilk yarısını da 44-39 önde bitirdi.

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İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, son çeyreğine 65-62 geride girdiği karşılaşmayı 94-77 kaybetti.

Başkent ekibi gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Hapoel Bank Yahav ise 7. galibiyetini elde etti.

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#Beşiktaş Fibabanka#Türk Telekom#BKT Avrupa Kupası

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