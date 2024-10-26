Beşiktaş Fibabanka evinde kazandı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Karşıyaka'yı 89-82 yendi.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Polat Parlak
Beşiktaş Fibabanka: Sleva 19, Needham 17, Berk Uğurlu, Martin 2, Terry 9, Allman 18, Yiğit Arslan 10, Kerem Konan 4, Morgan 10
Karşıyaka: Webb 14, Jefferson 5, McCollum 20, Boutsiele 15, Kenan Sipahi 2, Russell 16, Muhsin Yaşar 10, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz
1. Periyot: 26-24
Devre: 42-47
3. Periyot: 66-66