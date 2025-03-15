Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray'ı devirdi!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77 yendi.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Derbi maça Sleva'nın peş peşe kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, boyalı alandan skor üretse de siyah-beyazlı takım birinci periyodu 28-20 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe de tempolu başlayan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 32-20. Top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 13-4'lük seri yakalayan Galatasaray, 15. dakika biterken farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 36-33. Periyodun ikinci bölümünde oyunda tempo düşerken siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-42 önde girdi.

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Galatasaray, ikinci yarıya iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, hücumda ritmini kaybeden Beşiktaş Fibabanka karşısında 23. dakikada Blumbergs'in basketleriyle öne geçti: 50-51. Kısa oyuncularıyla skor üreten siyah-beyazlı takım, taraftarının da desteğiyle hücumda etkinliğini yeniden artırdı ve 27. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Beşiktaş, boş atışlardan isabet bulamayan Galatasaray karşısında son bölümde Mathews'in kaydettiği orta mesafe basketle final periyoduna 68-63 üstün gitti.

Son çeyreğe boyalı alanı iyi savunarak başlayan Beşiktaş, 34. dakikayı 80-66 önde geçti. Sarı-kırmızılı takımda başantrenör Yakup Sekizkök, bitime 2 dakika 48 saniye kala aldığı ikinci teknik faulle oyun dışında kalırken oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 92-77 kazandı.

YİĞİT ARSLAN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Yiğit Arslan, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maç öncesinde Yiğit Arslan için bir tören düzenlendi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, düzenlenen törende Yiğit Arslan'a "100" numaralı forma ve siyah-beyazlı kulübün simgesi "Kartal" heykelini takdim etti.