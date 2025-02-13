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Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i devirerek yarı finale yükseldi!

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#Basketbol#Beşiktaş#ANADOLU EFES
Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efesi devirerek yarı finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 00:35

ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Fibabanka, taraftarı önünde ağırladığı Anadolu Efes’i 85-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 85-80 mağlup etti.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, adını dörtlü finale yazdırdı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 3, Mathews 5, Sleva 10, Berk Uğurlu 4, Terry 20, Yiğit Arslan 3, Allman 26, Morgan 5, Plavsic 9

ANADOLU EFES: Nwora 21, Thompson 3, Bryant 25, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Ercan Osmani 12, Smits 6, Dozier 5, Erkan Yılmaz, Beaubois

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#Basketbol#Beşiktaş#ANADOLU EFES

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