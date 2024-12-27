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Beşiktaş Fibabanka, Almanya'da kaybetti!

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#Beşiktaş#Almanya#Basketbol
Beşiktaş Fibabanka, Almanyada kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 00:24

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 yenildi.

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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında , deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu.

Ratiopharm Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 34-23 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren ratiopharm Ulm, soyunma odasına 52-44 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 17 sayı farkla 81-64 önde geçen ev sahibi ekip, baştan sona etkili oynadığı mücadeleyi de 104-87 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka, organizasyondaki 6. yenilgisini yaşadı.

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#Beşiktaş#Almanya#Basketbol

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