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Beşiktaş Fibabanka 98-77 Fenerbahçe Beko (Basketbol Süper Ligi final serisi)

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#Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş Fibabanka
Beşiktaş Fibabanka 98-77 Fenerbahçe Beko (Basketbol Süper Ligi final serisi)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 22:31

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finallerinde Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

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Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı siyah - beyazlılar 98-77 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seride durumu 2-1'e getirdi. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 4. müsabaka, 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikayı 7-0 üstün geçti. Sarı-lacivertli takıma 17-0'lık seriyle karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Siyah-beyazlı ekip, son 7 dakikasında Fenerbahçe'nin sadece 2 sayı atabildiği ilk periyodu 22-9 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Beşiktaş, skor üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler karşısında 16. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükseltti: 34-12. Kalan bölümde siyah-beyazlıların Yiğit Arslan ile bulduğu 3 sayılık basketlere Fenerbahçe, Hall ile yanıt verdi. Beşiktaş, ilk 3 dakika dışında rakibine büyük üstünlük kurduğu ilk yarıyı 50-31 önde tamamladı.

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Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 14 sayıya kadar indirdi. Beşiktaş, dördüncü çeyreğe 72-56 üstün girdi.

Müsabakanın son 10 dakikalık bölümüne iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 72-61. Ancak çabuk toparlanarak oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı 26 sayıya kadar çıkaran Beşiktaş Fibabanka, sahadan 98-77 galip ayrıldı.

İşte periyot sonuçları;

İLK PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 22-9 Fenerbahçe Beko

DEVRE: Beşiktaş Fibabanka 51-30 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 72-56 Fenerbahçe Beko 

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#Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş Fibabanka

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