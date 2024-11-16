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Beşiktaş Fibabanka 95-84 Onvo Büyükçekmece Basketbol

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#Beşiktaş#Büyükçekmece#Basketbol
Beşiktaş Fibabanka 95-84 Onvo Büyükçekmece Basketbol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 22:47

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 yendi.

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligde 7. maçında 5. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş Fibabanka: Needham 18, Berk Uğurlu 7, Sleva 9, Martin 10, Terry 6, Allman 13, Mathews 17, Yiğit Arslan 4, Morgan 9, Kerem Konan 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Gilmore 5, Starks 11, Sajus 21, Arda Berk Kaya 2, Love 14, Franke 23, Yesukan Onar 8, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut

1. Periyot: 24-25

Devre: 51-48

3. Periyot: 74-67

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#Beşiktaş#Büyükçekmece#Basketbol

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