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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde!

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#Beşiktaş#FIBA#UFAB
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupasında çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 22:24

Beşiktaş, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda 64-52 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Fransa temsilcisi UFAB 49'a 76-66 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş, 64-52 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Fransa temsilcisi UFAB 49'a 76-66 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Fransa'nın Villenieuve d'Ascq LM ekibiyle eşleşti. Çeyrek final ilk maçı, 20 Şubat'ta Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Marina Shalamberidze (Gürcistan)

Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 15, Elif Bayram 6, Fagbenle 11, Krajisnik 6, Lazic 3, Peterson 8, Melek Uzunoğlu

UFAB 49: Ndjok 16, Mendez 8, Alston 11, Diarisso 4, Tahane 12, Merceron 10, Dursus 3, Dornstauder 4, Adams 8

1. Periyot: 20-24

Devre: 35-43

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3. Periyot: 47-53

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#Beşiktaş#FIBA#UFAB

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