Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Transfer listesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, transfer zirvesi yaptı. İkili hem devre arası transfer politikasını hem de yeni sezonun belirlemesini yapmak için bilgi alışverişinde bulunuldu. Buna göre Yalçın, 4 mevkiye transfer istedi. Hedefte ilk olarak sol bek var. Jurasek ve Rıdvan Yılmaz’ın yetersiz performansları sonrasında rota Hollanda’ya döndü.

SOL BEKE TAKVİYE YAPILACAK

Kara Kartal, Utrecht forması giyen Souffian El Karouani’yi renklerine bağlamak istiyor. Faslı savunmacı için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ayrıldığı belirtildi. Sol kanatta da tanıdık bir isim listenin zirvesinde...

Haberin Devamı

LAURİENTE’YE YOĞUN İLGİ

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’da görev yapan Armand Lauriente, uzun bir süredir Kara Kartal’ın hedefinde yer alıyor. 2027 Haziran’da kontratı bitecek Fransız kanat için yeniden girişimlerde bulunulacak. Gelen haberlere göre Yeşil-Siyahlılar, 15 milyon Euro dolaylarında bir bonservis bekliyor. Fakat Beşiktaş cephesi ise bu rakamın çok daha altında bir teklifle bu işi bitirmek istiyor.

RRAHMANİ TAKİP EDİLİYOR

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer listesine Napoli’nin deneyimli stoperi Amir Rrahmani ile Spartak Moskova forması giyen Alexander Djiku’yu ekledi. Felix Uduokhai’nin takımdan ayrılma ihtimali ve Gabriel Paulista’nın sakatlık problemi nedeniyle savunmaya mutlak takviye yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda iki isim ön plana çıkmış durumda. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek olan Rrahmani için Napoli ile temaslarda bulunuyor. 1 yıllık opsiyonu bulunan Kosovalı oyuncunun geleceği konusunda henüz net bir karar vermediği ifade ediliyor.

DJİKU LİSTEDE

Haberin Devamı

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Spartak Moskova’ya transfer olan Djiku’nun ise yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Rus temsilcisiyle 2027’ye kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki Ganalı savunmacı için kiralama formülünün masada olduğu aktarılıyor.

BEŞİKTAŞ’TA HÜCUM HATTINA YOĞUN MESAİ

Siyah-Beyazlılar’ın mutlak takviye yapmak istediği bölgelerden biri de forvet hattı. Bu bölgede istenen verim alınmaması nedeniyle scout ekipleri uzun süredir oyuncu izliyor. Bu doğrultuda listedeki isimler arasında Sambou Soumano da yer alıyor.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lorient’te görev alan oyuncunun kontratı haziran ayında sona eriyor. Bu sebeple Senegalli futbolcunun uygun bir bonservis maliyeti ile takıma katılabileceği gelen haberler arasında yer alıyor. 24 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 15 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.

Haberin Devamı