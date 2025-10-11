Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor! Sergen Yalçın onay verdi, transfer için çalışmalar başladı

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta devre arası transfer planları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun ikinci yarısı öncesinde savunma hattına takviye istiyor.

YENİ GÖZDESİ ÇAĞLAR

Yalçın’ın yeni gözdesi ise Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar’ın durumu, tecrübeli teknik adamın dikkatini çekti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi bir kez daha ezeli rakibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen başkan Serdal Adalı ve ekibinin, Çağlar için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Yönetim, hem maliyet hem de oyuncunun isteğini gözeterek bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

LİDER BİR STOPER

Yalçın’ın, “Savunmada lider bir oyuncuya ihtiyacımız var” diyerek yönetime sunduğu raporda, Çağlar’ın fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve tecrübesine vurgu yaptığı belirtildi. Beşiktaş cephesi, bu transferin gerçekleşmesi halinde hem savunmada güven tazelemeyi hem de yerli rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

ÇAĞLAR DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe’de bu sezon yalnızca 5 resmi maçta forma giyebilen 28 yaşındaki milli futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertli formayla beklediği süreleri alamayan Çağlar’ın da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Beşiktaş yönetimi, devre arasında hem savunma hem orta saha hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütürken, Çağlar transferinin Yalçın’ın öncelikli hedefleri arasında olduğu ifade ediliyor. Yönetim, Fenerbahçe ile kurulacak temaslarda olumlu sonuç almayı umut ediyor.

SAVUNMADA MİLLİ GÜÇ

Yalçın’ın transfer stratejisi, ezeli rakiplerin kadrolarında fazla süre bulamayan ancak kalitesi tartışılmayan isimleri takıma kazandırmak üzerine kurulmuş durumda. Cengiz Ünder hamlesiyle dikkat çeken Beşiktaş, şimdi de Çağlar Söyüncü transferiyle savunmada millî bir güç yaratmak istiyor.

