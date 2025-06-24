Beşiktaş, Fenerbahçeli eski golcü Vedat Muriqi'yi transfer ediyor! Sürpriz gerçek ortaya çıktı

Haberin Devamı

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Süper Lig devinin gündemine sürpriz bir isim geldi. Söz konusu kulüp, La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Muriqiyi listesine aldığı ifade edildi.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fenerbah.deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 21 milyon Euro bonservisle Avrupa’ya transfer olan Muriqi, Mallorca’da geçirdiği 3.5 sezonun ardından yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Gözden Kaçmasın Sol kanada Gallo ve Baah! Haberi görüntüle

PERFORMANSI

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca formasıyla 118 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ LİSTEYE ALDI

Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, golcü hamlesi olarak Almanya ekibi Leverkusen’in Çek golcüsü Patrik Schick’in üzerine yoğunlaştı. İdareciler, başarılı oyuncuyu Kartal yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sol kanat hattı için de temaslarını sürdüren yönetimin son olarak gündemine Marcus Rashford’un geldiği ortaya çıktı. Geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun, menacerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a önerildiği ifade edildi.

HEDEFİ, TÜRKİYE’YE DÖNMEK

Ciro Immobile’yle yollarını ayırıp Semih Kılıçsoy’u da satmayı planlayan yönetim, golcü hattına iki isim alacak. Kartal, Patrik Schick’in ardından ikinci golcü olarak ise gündemine İspanya La Liga’da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi’yi aldı. İddialara göre Beşitkaş, 31 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

5 MİLYON EURO...

Siyah-Beyazlılar, Türkiye’yi yakından tanıyan, fizik gücüyle öne çıkan ve takım oyununa uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak gördükleri Vedat Muriqi için adım atmaya hazırlanıyor. Transferin 5 milyon Euro civarında bir bedelle sonuçlanabileceği belirtiliyor. Kosovalı oyuncunun, Türkiye’ye dönüş fikrine sıcak baktığı ve daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Lig’e yeniden dönmekten memnuniyet duyacağını ifade ettiği biliniyor. Bu da Beşiktaş’ın elini güçlendiren bir diğer etken olarak öne çıkıyor.