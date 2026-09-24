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Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray! Türkiye ihtimali doğdu

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray
Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray Türkiye ihtimali doğdu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 15:23

Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği önemli golcülerden Gabriel Barbosa (Gabigol), geleceğine yönelik sürpriz bir karar aldı.

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Brezilya futbolunun yıldız isimlerinden Gabriel Barbosa’nın, bilinen adıyla Gabigol’ün 2027 yılında kariyerine Brezilya’da devam etmesi bekleniyor. Ancak Santos’ta kalıp kalmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Yıldız golcü için Avrupa’dan tek ciddi alternatifin ise Türkiye olabileceği belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray Türkiye ihtimali doğdu

Brezilya basınından PLACAR, Gabigol’ün geleceğine ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verdi. Haberde, oyuncuya yakın kaynakların, 30 yaşındaki futbolcunun kariyerini ABD, Suudi Arabistan, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi liglerde sürdürme fikrine sıcak bakmadığını aktardığı belirtildi.

Gabigol’ün bu konuda tek istisnasının ise Türkiye olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray Türkiye ihtimali doğdu

TÜRKİYE SEÇENEĞİ MASADA

Brezilyalı golcünün Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş gibi büyük kulüplerden birinde forma giymeyi ilgi çekici bulduğu kaydedildi.

Habere göre Gabigol, Türkiye’deki futbol atmosferinden ve taraftarların futbola olan yoğun ilgisinden etkileniyor. Son yıllarda Türkiye’nin dünyaca ünlü futbolcular için önemli bir adres haline gelmesi de bu seçeneği daha cazip hale getiriyor.

Fenerbahçe son transfer döneminde Romelu Lukaku ve Nathan Ake gibi yıldızları kadrosuna katarken, Marco Asensio, N’Golo Kante ve Ederson gibi isimleri de takımında bulunduruyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray Türkiye ihtimali doğdu

Galatasaray ise Rafael Leao transferiyle dikkat çekerken, Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş da Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Orkun Kökçü gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın ise Trabzonspor forması giymesi, Türkiye’nin uluslararası yıldızlar açısından cazibesini artıran gelişmeler arasında gösterildi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray Türkiye ihtimali doğdu

AVRUPA'DA TEK SEÇENEK TÜRKİYE'DE

Gabigol’ün Avrupa kariyerindeki geçmişi ise Türkiye ihtimalini daha da önemli hale getiriyor.

Brezilyalı futbolcu, 2016-2017 yıllarında Inter ve Benfica formalarıyla beklenen etkiyi yaratamamıştı. Bu nedenle Avrupa’nın daha küçük kulüplerinde forma giymek istemediği, Türkiye’nin üç büyüklerinden birinde oynama seçeneğinin ise Avrupa’daki kariyeri açısından özel bir alternatif olarak görüldüğü aktarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray Türkiye ihtimali doğdu

Gabigol’ün Santos’a dönüşü ise şu ana kadar oldukça başarılı geçti.

Yıldız futbolcu bu sezon 21 gol ve 10 asist olmak üzere toplam 31 doğrudan gol katkısı sağladı. Buna rağmen son transfer döneminde kendisine herhangi bir teklif gelmedi.

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Oyuncunun geleceği açısından Aralık ayının kritik bir dönem olması bekleniyor.

 

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Galatasaray

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