Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak.

Beaton’un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak.

Beşiktaş - Frankfurt maçında VAR koltuğunda Nicholas Walsh, AVAR'da da Steven McLean oturacak.

Fenerbahçe'ye İngiliz hakem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi Twente ile mücadele edecek. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

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Kavanagh’ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Twente - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Stuart Attwel, AVAR'da da David Coote oturacak.

Galatasaray'a Slovak hakem

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Daugava Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile mücadele edecek. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak.

Glova’nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

RFS - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal oturacak.