Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! Derbi kaderi belirleyecek...
Süper Lig'de 36. hafta da geride kalırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışında kritik viraja girildi. Beşiktaş'ın üst üste iki hafta puan kaybetmesiyle kalan haftalar çok daha önemli hale geldi. İşte zirvedeki takımların kalan maçları
Spor Arena - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler zirvede kalan maçlara çevrildi. Son virajda Beşiktaş'ın 3 puan farkla üstünlüğü bulunurken Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetin ardından 69 puana yükselerek farkı 3'e indirdi. 66 puanlı Galatasaray'ın bordo mavililer karşısında son saniyelerde bulduğu golle Fenerbahçe ile olan puan farkını 3'e inmiş oldu.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK
Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.
İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:
(72) BEŞİKTAŞ
Kayserispor - 37. Hafta
Rizespor - 38. Hafta
Hatayspor - 39. Hafta
Galatasaray - 40. Hafta
Karagümrük - 41. Hafta
Göztepe - 42. Hafta
(69) FENERBAHÇE
Kasımpaşa - 37. Hafta
Alanyaspor - 38. Hafta
BB Erzurumspor - 39. Hafta
Ankaragücü - 40. Hafta
Sivasspor - 41. Hafta
Kayserispor - 42. Hafta
(66) GALATASARAY
Trabzonspor - 36. hafta
Antalyaspor - 37. Hafta
Konyaspor - 38. Hafta
Gençlerbirliği - 39. Hafta
Beşiktaş - 40. Hafta
Denizlispor - 41. Hafta
Yeni Malatyaspor - 42. Hafta