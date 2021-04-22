Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! Derbi kaderi belirleyecek...

Spor Arena - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler zirvede kalan maçlara çevrildi. Son virajda Beşiktaş'ın 3 puan farkla üstünlüğü bulunurken Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetin ardından 69 puana yükselerek farkı 3'e indirdi. 66 puanlı Galatasaray'ın bordo mavililer karşısında son saniyelerde bulduğu golle Fenerbahçe ile olan puan farkını 3'e inmiş oldu.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK

Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.

İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:

(72) BEŞİKTAŞ



Kayserispor - 37. Hafta

Rizespor - 38. Hafta

Hatayspor - 39. Hafta

Galatasaray - 40. Hafta

Karagümrük - 41. Hafta

Göztepe - 42. Hafta

(69) FENERBAHÇE



Kasımpaşa - 37. Hafta

Alanyaspor - 38. Hafta

BB Erzurumspor - 39. Hafta

Ankaragücü - 40. Hafta

Sivasspor - 41. Hafta

Kayserispor - 42. Hafta



(66) GALATASARAY



Trabzonspor - 36. hafta

Antalyaspor - 37. Hafta

Konyaspor - 38. Hafta

Gençlerbirliği - 39. Hafta

Beşiktaş - 40. Hafta

Denizlispor - 41. Hafta

Yeni Malatyaspor - 42. Hafta