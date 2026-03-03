Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştular: Çok acı çekti! Tarihi hayal kırıklığı ile elenebilirdi

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları değerlendirdi.

1-) Fenerbahçe, Kasımpaşa’dan sonra Antalyaspor ile de berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Siz bu kayıpları neye bağlıyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: LEVENT VE YiĞiT’E SAYGI DUYUYORUM AMA...

Antalyaspor maçı kadrosundan hangi futbolcuyu (1-2’si hariç) Galatasaray’da oynatırsınız? Kalite, kalite, kalite... Rakibi gibi bir kaliteye sahip değil Fenerbahçe. Levent Mercan’a, Yiğit Efe Demir’e saygı duyuyorum ama Allah aşkına maç kadrosuna girme şansları var mı bu iki kardeşimizin Galatasaray’da? Dikkat edin ilk 11 demiyorum. Buna bir de son haftalarda birbiri ardına kötü tercihler yapan Tedesco’yu ekleyin. Başka söze gerek var mı?

FIRAT AYDINUS: iYi OYNADIĞI ANDA BiLE MAÇI KOPARAMIYOR

Fenerbahçe'nin önce Kasımpaşa, ardından Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi zirve yarışında psikolojik bir kırılma yarattı. Bu tip haftalar şampiyonluk yarışında sadece 2 puan değil, momentumu da götürür. Bu kayıplar yüzde 50 teknik tercih, yüzde 50 saha içi bireysel performans diyebiliriz. Ama daha önemlisi oyun kimliğinin netleşmemesi. Şampiyonluk adayı takımlar kötü oynasa da kazanmayı bilir; Fenerbahçe şu an iyi oynadığı bölümlerde bile maçı koparamıyor.

UĞUR MELEKE: TRABZON MAÇINDAN SONRA RiTiM KAYBETTi

Kelebek etkisi diye bir kavram var fizikte. Bir durumun başlangıç verilerindeki küçük değişiklikler, büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilir bazen. Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırgayı tetikleyebilir. Tedesco’nun sezonun en iyi stratejisini uyguladığı Trabzon maçından sonra Nottingham önünde İsmail’i yanında oturtup Cherif’i oynatma kararı böyle bir efekt yaptı bence. Orada bir ritim kaybetti ve ondan sonra domino etkisi gibi geldi istikrarsız sonuçlar.

GÜNTEKİN ONAY: DEFANS VE FORVETTE SIKINTI YAŞIYOR

Fenerbahçe'nin alternatifsiz bir kadrosu var. Skriniar sakatlandı, kadroda ona yakın bir stoper dahi yok. Talisca en azından santrfor olmasa da Antalya ve Kasımpaşa gibi rakiplere karşı skor üretebiliyordu. Fenerbahçe gibi bir takım nasıl olur da 19 yaşındaki tek bir santrfora kalır! Orta sahadaki bolluk Tedesco’nun da kafasını karıştırırken, günümüz futbolunun en önemli pozisyonları kanat beklerinin de yetersiz olması Fenerbahçe’nin bir başka sorunu. Ayrıca Kerem’in Kasımpaşa maçında hiç oynamaması, Antalya’da da gol gerekiyorken son 25 dakikada çıkarılması son derece mantıksız bir tercihti.

2-) Galatasaray, Juventus dönüşü Alanya’yı 3-1’le geçti. Sarı kırmızılıların performansını ve Osimhen’in takımla ilgili sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?

UĞUR MELEKE: HER MAÇTA AYNI TUTKU VE COŞKUYLA OYNUYOR

Galatasaray yoğun bir fikstürün içinde. Sert de bir Torino deplasmanından döndü. Okan Buruk orada 120 dakika oynayan oyuncularını kısmen değiştirdi ancak sarı kırmızılılarda bazı futbolcular var ki onlar rotasyonlar üstü! Victor Osimhen, Torino’da iki golde de katkı yapıp turu getirdi. Alanyaspor karşısına da çıktı, sanki hayatının son maçıymış gibi tutkuyla ve coşkuyla oynadı yine. Her çıktığı maçta yüzde yüzünü veren Victor Osimhen’in herkesten yüzde yüzünü talep etmesi de doğal. Saygı çift şeritli bir yol. Yüzde yüz saygı istiyor.

FIRAT AYDINUS: BU TÜR AÇIKLAMALAR TAKIM VE TARAFTARLA iLiŞKiLER iÇiN OLUMLU

Galatasaray, Galatasaray, zorlu Juventus deplasmanı sonrası Alanyaspor karşısında kazanarak hem fiziksel hem mental olarak önemli bir eşikten geçti. Avrupa kupaları dönüşleri her zaman risklidir; tempo düşer, konsantrasyon dağılır. Buna rağmen kazanmak şampiyonluk yarışında kritik bir detaydır. Victor Osimhen, sahadaki performansının yanı sıra kulübe olan bağlılığını ve takım içi uyumu açıkça ortaya koydu. Bu tür açıklamalar, hem takım içi atmosfer hem de taraftarla ilişkiler bakımından son derece olumlu.

GÜNTEKİN ONAY: HER ŞEYiNi ORTAYA KOYUYOR VE HERKESTEN AYNISINI BEKLiYOR

Galatasaray, yoğun fikstüre rağmen 120 dakikalık Juventus maçı sonrası Alanya karşısında 1-1’e yakalansa da hata yapmadı ve kazanmayı bildi. Osimhen ve Torreira bir kez daha vazgeçilmez olduklarını gösterdiler. Sacha Boey ise son düzlüğe girilirken önemli bir hücum gücü olduğunu ortaya koydu. Osimhen’in Juventus maçı sonrasındaki açıklamaları gerçekçi bir özeleştiri. O akşam Galatasaray 10 kişilik Juventus karşısında turu geçti ama çok acı çekti. Tarihi bir hayal kırıklığıyla elenebilirdi. Osimhen her şeyini ortaya koyuyor ve dolayısıyla takım arkadaşlarından da aynısını bekliyor. Bu seviyeler oyuncuların yüzde yüzü ile oynamalarını gerektiriyor.

MEHMET ARSLAN: EN iYi OYUNCULARA SAHiP VE EN iYi FUTBOLU OYNAYAN TAKIM

Bireysel olarak bu ligin en iyi oyuncularına sahip, takım halinde de en iyi futbolu oynuyor Galatasaray. Kulüpte eleştiri kültürü oldukça gelişmiş. Süper Lig’de üç yıl üst üste şampiyon olmuş teknik direktörüne, Juventus’a karşı kötü oynattı takımı diye “İstifa” diyebiliyor. Dünyanın en iyi 3 golcüsünden biri olan Victor Osimhen’i transfer edip, “Burası benim yuvam” dedirtecek kadar aidiyet duygusu aşılayabiliyorlar. Bütün bunların farkınızda üç sezondan bu yana görüyoruz. Hep onlar şampiyon. Çünkü iyi futbolcularla oynuyorlar.

3-) Beşiktaş Başakşehir ve Göztepe’den sonra Kocaeli’yi de yendi. Bu seriyi ve Orkun’suz gelen Kocaeli galibiyetini nasıl okursunuz?

GÜNTEKİN ONAY: BEŞiKTAŞ DOĞRU YOLDA DERBiYi DE KAZANABiLiR

Beşiktaş'ta yeni transferlerle birlikte farklı bir oyun ve giderek yükselen bir momentum var. Gerek Göztepe ve gerekse Kocaelispor karşısında kaleci Ersin’i neredeyse hiç görmedik. Agbadou ve Murillo savunmaya büyük güç kattılar. Olaitan’ın dinamizmi, Asllani ve Oh’un çalışkanlığı, Orkun olmamasına rağmen Beşiktaş’ın oyun üstünlüğünü almasını sağladı. Beşiktaş artık takım savunmasını çok daha iyi yapıyor, fiziksel olarak da rakiplerinin önünde gözüküyor. Sergen Yalçın’ın istediği takım hüviyeti agresif, ikili mücadeleleri kazanan, diri bir takım. Bu pencereden bakınca Beşiktaş doğru yolda. Bu yeni Beşiktaş iç sahada kendi taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray maçında, derbinin gerektirdiği ruhu sahaya yansıtırsa galibiyete ulaşabilir.

FIRAT AYINDUS: ORKUN KÖKÇÜ’NÜN ÖNEMi NET BiÇiMDE ORTAYA ÇIKTI

Bu, seri bir reaksiyon değil, bir yapı değişiminin sinyali olabilir. Savunma disiplinini koruyup hücum üretkenliğinin artırıldığı noktada daha pozitif bir Beşiktaş izleyebiliriz. Başakşehir, Göztepe ve son olarak Kocaelispor galibiyetleri sadece puan tablosu açısından değil oyun kimliği açısından da önemli bir kırılmaya işaret ediyor olsa da Orkun Kökçü’nün takımın oyun kurulumunda kilit rol üstlendiği, eksikliğiyle net olarak ortaya çıktı. Onun yokluğunda iki önemli şey görüldü: Merkez sorumluluğunun tek oyuncuya bağımlılığıyla beraber direkt geçiş oyununda hız ve temponun düşüşü.

MEHMET ARSLAN: SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER PARAYLA DEĞiL AKILLA iŞ YAPIYOR

Futbolculuğunda hayrandım, teknik direktörlüğünde daha büyük bir saygıyı hak edecek Sergen Yalçın. Beşiktaş’ı yeniden o coşkulu eski günlerine döndürme mücadelesini veriyor. Hem de kendisini Serkan Reçber üzerinden yıpratmaya çalışanlara rağmen. Sergen Yalçın’ı eleştiremeyenler, dolaylı yoldan onun yol arkadaşı Serkan Reçber’e yüklendiler. Ama ara transferde hiç beklemedikleri bir yanıt aldılar. Beşiktaş camiası kol kanat germeli bu ikiliye. Parayla değil akılla iş yapıyorlar.

UĞUR MELEKE: KORNER GOLLERiNiN ORTAK NOKTASI OLAiTAN’IN KALECiYi RAHATSIZ ETMESi

Beşiktaş'ın Göztepe oyunuyla Kocaelispor performansı birbirinden çok farklıydı elbette. Tabii ki iki maçı da gol yemeyerek ve az pozisyon vererek geçmeleri önemli. Ancak Göztepe’ye karşı bir geriden kurulum resitali sunmuşlardı. Kocaelispor karşısında bunu pek tekrarlayamadılar. Orkun Kökçü’yü aradıklarını söylemek mümkün. Ancak Göztepe’ye attıkları korner golünün bir benzerini Kocaeli’ne attılar. İki golün ortak yanı, Junior Olaitan’ın kalecileri rahatsız etmesi. Çalışılmış olduğu kesin.

4-) Avrupa kupalarında Galatasaray Liverpool’la, Samsunspor da Rayo Vallecano ile eşleşti. Temsilcilerimizin tur şansı size göre nedir?

MEHMET ARSLAN: GALATASARAY’IN TUR ŞANSI SAMSUN’DAN DAHA YÜKSEK

İngiltere Premier Lig’de düşme hattında bulunan Nottingham Forest’ın İstanbul’daki ilk maçta Fenerbahçe önünde neler yaptığını, nasıl bir sonuç aldığını gördük. Sonuç itibariyle lig formatında Liverpool’u geçmekle, eleme maçlarında onlarla karşılaşmak aynı şey değil. Aynı şey Samsunspor için de geçerli. Fiziksel dayanıklılığı ve gücü çok yüksek iki takımla karşılaşacağız. Favori değiliz ana kolay lokma da değil. Özellikle Galatasaray’ın turu geçme şansını Samsunspor’a oranla daha yüksek görüyorum.

FIRAT AYDINUS: ASIL BELiRLEYiCi FAKTÖR iLK MAÇLARIN SKORLARI OLACAK

Galatasaray'ın Liverpool karşısında tur şansı var ama eşleşme yüksek zorluk seviyesinde. Samsunspor için daha oynanabilir bir kura. Asıl belirleyici faktör ilk maçlar olacak. İki temsilcimizin de turu geçmesi sürpriz olmaz; elenmeleri de dramatik bir başarısızlık sayılmaz. Galatasaray’ın lig aşamasında Liverpool’u yenmiş olmasından dolayı psikolojik bir üstünlüğü var. Bu eşleşme imkansız değil. Samsunspor adına daha dengeli bir kura. İlk maç sonucu çok kritik; Samsunspor skoru lehine taşıyabilirse tur şansı ciddi şekilde artar.

UĞUR MELEKE: iKi RAKiP DE GÜÇLÜ ANCAK GEÇiLMEZ DEĞiLLER

Her iki takımımızın da zor kurayı çektiğini söylemek mümkün. Ancak iki rakip de geçilmez değil. Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Juventus eşleşmesinde olağanüstü performanslar gösterdiler. Victor Osimhen, şu anda dünyanın en iyi 5 santrforundan biri. Ve büyük maçlarda sahneye çıkabilecek kalitesi var. Rayo Vallecano’yu 2.5 yıldır Premier Lig’de Bournemouth’un teknik direktörlüğünü yapan Andoni İraola’nın eski yardımcısı İnigo Perez çalıştırıyor ve yüksek pres gücüyle tanınan bir takım. Ancak topa sahip olmak isteyen takımlara karşı güçlük yaşayabilirler.

GÜNTEKİN ONAY: BU SEFERKi LiVERPOOL MAÇLARI DAHA FARKLI ŞARTLARDA OYNANACAK

Galatasaray'ın lig aşamasında Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet önemliydi. Ancak o maç telafisi olan bir grup mücadelesiydi. Bu tur bambaşka koşullarda oynanacak. Hatanın telafisinin olmadığı, anların ön plana çıkacağı, yüksek konsantrasyon ve mücadele gücüyle oynanması gereken iki maç izleyeceğiz. Ayrıca Liverpool’un İstanbul’da kaybetmiş olması onları daha konsantre ve odaklanmış bir şekilde sahaya çıkartacaktır. Samsunspor’un rakibi belki çok pahalı oyunculardan kurulu değil, ama Rayo Vallecano teknik kalitesi yüksek ve saha içi organizasyonu güçlü bir takım. Tabii ki bu turda bir La Liga ekibi yerine çok daha mütevazı rakipler çıkabilirdi. Bence bu eşleşmede tur ortada.