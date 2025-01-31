Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir! İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para

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Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı heyecanı sona erdi. Birbirinden heyecanlı 18 karşılaşma dün gece nefesleri kesti.
BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, dün akşam Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
FENERBAHÇE PUANI ALDI, PLAY-OFF'A KALDI
Fenerbahçe ise dün akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kanarya, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve play-off bileti aldı.
GALATASARAY, SON 16 FIRSATINI TEPTİ
Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray ise son 16 turuna direkt olarak katılma fırsatını tepti. Aslan, Fenerbahçe gibi yoluna play-off'tan devam edecek.
Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euro
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin kasalarına koydukları gelirleri belli oldu. Ajax deplasmanında mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti aldı ve 300 bin euroyu kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar toplamda 17 milyon 818 bin euroluk gelir elde etti.
Beşiktaş'ın kasasına 10.6 milyon euro
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente deplasmanında mağlup oldu. Siyah-beyazlılar toplamda kasasına 10 milyon 630 bin euro gelir koydu. Beşiktaş, Twente maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. UEFA, Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro ekstra prim veriyor.