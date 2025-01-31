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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir! İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para

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#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Gelirleri#Galatasaray
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFAdan dev gelir İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:37

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turuna kalırken Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ise turnuvadan elendi. Ancak üç büyük kulüp de şu ana kadar organizasyondan önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar...

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Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı heyecanı sona erdi. Birbirinden heyecanlı 18 karşılaşma dün gece nefesleri kesti.

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, dün akşam Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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FENERBAHÇE PUANI ALDI, PLAY-OFF'A KALDI
Fenerbahçe ise dün akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kanarya, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve play-off bileti aldı.
GALATASARAY, SON 16 FIRSATINI TEPTİ
Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray ise son 16 turuna direkt olarak katılma fırsatını tepti. Aslan, Fenerbahçe gibi yoluna play-off'tan devam edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFAdan dev gelir İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para


ŞİMDİYE KADAR ELDE EDİLEN UEFA GELİRLERİ BELLİ OLDU

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Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euro
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin kasalarına koydukları gelirleri belli oldu. Ajax deplasmanında mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti aldı ve 300 bin euroyu kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar toplamda 17 milyon 818 bin euroluk gelir elde etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFAdan dev gelir İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para



Fenerbahçe'ye 14.4 milyon euro
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kasasına 210 bin euro beraberlik primi koydu. Sarı-lacivertliler, play-off etabına yükselmesiyle birlikte 300 bin euro daha gelir elde etti. Fenerbahçe toplam gelirini 14 milyon 409 bin euro geliri kasasına koydu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFAdan dev gelir İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para

Beşiktaş'ın kasasına 10.6 milyon euro
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente deplasmanında mağlup oldu. Siyah-beyazlılar toplamda kasasına 10 milyon 630 bin euro gelir koydu. Beşiktaş, Twente maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. UEFA, Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro ekstra prim veriyor.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFAdan dev gelir İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı para

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#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Gelirleri#Galatasaray

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