Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu: Napoli'den Anguissa için transfer kararı!

Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kadrosuna katmaya çalıştığı Anguissa ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli idareciler, Anguissa transferi için görüşmeler gerçekleştirmiş ancak bu görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

NAPOLI'DEN YENİ KARAR: ARTIK SATILABİLİR

İtalyan IL Mattino'da yer alan habere göre, Türk kulüplerine Anguissa konusunda müjdeli haber geldi.

Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Napoli ve Anguissa arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri durdu. Bir yandan uzun süreli sakatlığı, diğer yandan bu sezon Napoli'nin yaşadığı karmaşık durum buna sebep oldu.

Anguissa'nın Napoli'den ayrılması mümkün gözüküyor. Kamerunlu oyuncu, doğru teklif gelmesi halinde ayrılabilir."

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Yıldız futbolcu bu sezon uzun süreli uyluk sakatlığı yaşadı. Transfermarkt verilerinde piyasa değeri 20 milyon Euro olan Anguissa'nın Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.