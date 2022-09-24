Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Efe Sarıkaya ile ilgileniyor

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Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig’deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1’inci Lig’de 5 karşılaşmada oynadı. Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı’na davet edilen Efe’yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.



Bu sezon 1’inci Lig’de forma giyen en genç futbolcu olan Efe Sarıkaya’yı aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği ifade edildi. Genç defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.



Öte yandan, Altay’da futbola başlayan Efe, şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Son dönemde Cenk Özkaçar’ın Fransız ekibi Lyon’a ve Kazımcan Karataş’ın Galatasaray’a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe’yi de parlatmayı hedefliyor.