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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci: "Haaland, Foden sakın gelmeyin! Allah’ım keşke izlemeseydim..."

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#Nihat Kahveci#Fenerbahçe#Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci: Haaland, Foden sakın gelmeyin Allah’ım keşke izlemeseydim...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 10:39

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirirken Mancester derbisinden bir örnek vererek ilginç bir öneride bulundu.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın yankıları sürüyor. eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci gol beklentisinin yüksek olduğu derbinin sessiz tamamlanması sonrası ilginç bir öneride bulundu.

Kahveci’nin Nut Spor’daki Gol Makinası programında yaptığı açıklama şöyle;

ALLAH'IM KEŞKE İZLEMESEYDİM 

Buradan herkese sesleniyorum. Golsüz biten derbiler uzatmaya gitsin. Penaltılara gitsin. Biri kazansın. Derbiyi beklerken, çok büyük hata ettim! M.City-M.United maçını izledim. Allah’ım keşke izlemeseydim. Haaland, Foden sakın Türkiye’ye gelip oynamayın! O nasıl bir mücadele, 9 güzel gol. Ben bir futbolsever olarak keyif aldım. Ondan sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gol beklerken, skor 0-0. Büyük hayal kırıklığı.

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"GOLSÜZ DERBİLER UZATMAYA GİTSİN"

Bir daha yetkililere sesleniyorum. Golsüz biten derbiler uzatmaya gitsin. Yine gol yoksa penaltılara gidilsin. Bu işin gazetesi var, televizyonu var, digital kanalları var. Artık iş Valarien İsmael’in ‘yenilmedim Beşiktaş’ta kaldım’, Jesus’un ‘aman maç berabere bitti’ olayını çoktan geçti. Çok büyüdü bu iş. Dünya bizim derbiyi değil, City-United maçını konuşuyor!

ISMAEL'E ELEŞTİRİLER: HOCAM GÜNDEMİ TAKİP EDİYORSUN!

1 puanı hesap etmek için çok erken. Taraftar muhteşem, maçın içinde tezahürat yapamıyor çünkü top Fenerbahçe'de. Islıklıyorlar... Ghezzal girdi de insanlar keyif almaya başladı. İlk hamleyi Jesus yaptı. İçeride ilk hamleyi İsmael yapmalıydı. Maç sonu açıklaması. Nasıl endişeli değilsin? Gündemi takip etmediğine katılmam. Hocam takip ediyorsun, buralardan gelme bize.

MULEKA MERKEZDE OLABİLİRDİ

Serdar Aziz'i herkes ortada bekler, sağda oynattı. Szalai aynı şekilde solda oynadı. Gustavo uzun boylu Weghorst ile o boğuştu. Muleka biraz merkezde olabilirdi, Weghorst'a daha yakın olabilirdi. Ben hocadan ince dokunuşları göremiyorum. Cenk Tosun, yarım saat - 45 dakika oynayabilir. Hoca bilmiyor, birileri anlatsın Cenk Tosun'u. 

TOP HEP HAVADAYDI

Pedro kötüyse Batshuayi daha erken girebilirdi. Bazı oyuncu ilk 11' oyuncusudur. İrfan Can'ı daha erken oyundan alabilirdi. Josef ile Arao'yu göremedik çünkü sürekli uzun top oynandı. Top hep havadaydı. Topun oyunda kalma süresi diyoruz ya, topun havada kalma süresi de hesaplanmalı.

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