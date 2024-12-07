Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi

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Ligin 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinde ezeli rakibiyle 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş, idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi...

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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko

İKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK

Karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde son 5 maçtan sadece 2 puan alabilen, teknik direktörü görevden alınan ve olağanüstü seçim kararı alınan Beşiktaş, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 22 puanı bulunan Kartal, lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe ise, Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.

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Lig maçlarında Fenerbahçe 49-42 üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 137. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.

Son 12 derbinin 6'sında kazanan çıkmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.