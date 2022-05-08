Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbi öncesi Muhtemel 11'ler

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Bjk
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Derbi öncesi Muhtemel 11ler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı, her iki takımın Avrupa Kupalarındaki hedefi doğrultusunda büyük önem arz edecek. Şampiyonluğu kaybeden ancak ligi ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürecek olan Fenerbahçe, 3 puan için tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Beşiktaş ise Avrupa Kupalarına gidebilmek için elinde bulunan şansı korumayı amaçlayacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbi öncesi muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de puan durumu yeniden gündemde yer alacak. 68 puan ile ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe, derbi mücadelesinde tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36'ıncı Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#Bjk

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya