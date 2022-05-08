Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbi öncesi Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de puan durumu yeniden gündemde yer alacak. 68 puan ile ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe, derbi mücadelesinde tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36'ıncı Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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