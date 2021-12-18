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Beşiktaş Fenerbahçe kadınlar futbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe kadınlar futbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Beşiktaş Fenerbahçe futbol maçı ile Kadınlar Futbol Liginde ilk hafta heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz hafta oynadığı hazırlık maçında Galatasaray'ı 7-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, bu hafta da Beşiktaş karşısında galibiyet alabilmek için mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe kadınlar futbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Fenerbahçe Beşiktaş kadınlar futbol maçı ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi başlıyor. A Grubu’nda bulunan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bugün Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak derbi mücadelesi Beşiktaş Youtube, FB TV ve Fenerbahçe Youtube’dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fatma, Berna, Zeynep, Giovanna Santos, Cansu, Seda, Gizem, Elif, Mariana Santos, Arzu, Yağmur

Fenerbahçe: Ezgi, Merve, Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka, Berdan, Kenya

Galatasaray’la, ‘Kadına Şiddete Karşı Farkındalık’ yaratmak amacıyla oynayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ali Sami Yen Nef Stadı’nda oynanan maçı 7-0 kazanmıştı.  

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