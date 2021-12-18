Beşiktaş Fenerbahçe kadınlar futbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beşiktaş kadınlar futbol maçı ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi başlıyor. A Grubu’nda bulunan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bugün Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak derbi mücadelesi Beşiktaş Youtube, FB TV ve Fenerbahçe Youtube’dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fatma, Berna, Zeynep, Giovanna Santos, Cansu, Seda, Gizem, Elif, Mariana Santos, Arzu, Yağmur

Fenerbahçe: Ezgi, Merve, Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka, Berdan, Kenya



Galatasaray’la, ‘Kadına Şiddete Karşı Farkındalık’ yaratmak amacıyla oynayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ali Sami Yen Nef Stadı’nda oynanan maçı 7-0 kazanmıştı.