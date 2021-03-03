Beşiktaş Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde oynadığı 22 maçı da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda otururken, 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 12. sırada yer alıyor. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı hakkında ayrıntılar...

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Öznur Kablo, 84-76'lık skorla kazanmıştı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, bugün saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor, kanalından yayınlanacak.