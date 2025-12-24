Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! 'İnanılması güç! Cerny böyle istedi'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi.

İLK YARIDA 2 GOL SESİ

Fenerbahçe, 18’inci dakikada gole yaklaştı. Mert Müldür’ün savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Szymanski, ceza sahasına girerek topu soluna çekti. Szymanski’nin çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı. Beşiktaş, 33’üncü dakikada öne geçti. Ceza sahası çizgisinin üzerindeki Abraham pasını sağ çaprazdaki Cerny’e aktardı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda top kaleci Tarık Çetin’in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1. Fenerbahçe, 42’nci dakikada penaltı kazandı. Sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topta Abraham ceza sahasındaki Mert Müldür’ü formasından çekerek düşürdü. Oyunu önce devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 44’üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Asensio, topu sağ taraftan ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haberin Devamı

KARTAL, SON DAKİKADA CERNY İLE UÇTU

54’üncü dakikada seken topla ceza sahası yayına yakın bir noktada buluşan Bartuğ Elmaz’ın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı. 56’ncı dakikada sol taraftaki Orkun Kökçü’nün ceza sahasına yaptığı ortaya Emirhan Topçu kafayla vurdu. Kaleci Tarık Çetin sağ köşeye giden topu kornere çeldi. Beşiktaş, 90+1’inci dakikada öne geçti. Rashica’nın pasıyla buluşan Cerny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Top kaleci Tarık Çetin’in ayaklarının arasından geçerek ağlara gitti: 1-2. Maç Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

HÜRRİYET YAZARLARI DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe galibiyetini Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, Banu Yelkovan ve Fırat Aydınus bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY - BEŞİKTAŞ DAHA ETKİLİYDİ VE KAZANMAYI HAK ETTİ!

Derbide baştan sona daha iyi oynayan ve galibiyete yakın olan taraf siyah-beyazlı takımdı.

Derbide baştan sona Beşiktaş, galibiyete daha yakın olan taraf idi. Siyah beyazlılar Cerny ile öne geçti; Fenerbahçe penaltıdan Skriniar ile yakaladı ama 1-1’den sonra da golü arayan ve yaklaşan hep Beşiktaş oldu. Kaleci Tarık’ın gollük kurtarışları skoru dengede tutarken sahanın gole yönelik en etkili oyuncusu Cerny, Beşiktaş’ı derbide galibiyete taşıdı.

Belki mevcut kupa statüsünde ve eksik kadrolar ile derbi hak ettiği değerin altında kalmış gibi gözükse de Beşiktaş açısından bakınca bu galibiyet Kadıköy’de alınmış, tarih yapraklarına adını yazdıran bir başka derbi zaferi oldu. Fenerbahçe’de sahaya kalitesini koyan sadece Asensio olurken Kerem Aktürkoğlu tüm çabasına rağmen santrfor pozisyonunda çok bocaladı ve hiç pozisyon bulamadı.

Haberin Devamı

SERGEN HOCA HATADAN DÖNDÜ

Aslında Sergen Yalçın’ın Jurasek ve Devrim ile başlaması Beşiktaş’ın gücünü kısıtlamıştı. Sergen hoca bu hatasından 72’nci dakikada döndü. Değişikliklerden sonra Rashica sola, Cerny sağa, Orkun da Kartal’ın girmesiyle 10 numara pozisyonuna geçti. Maç boyunca daha etkili olan Beşiktaş, aradığı golü son dakikada da olsa bularak derbiyi galibiyet ile kapatmayı başardı. Beşiktaş’ta Cerny dışında, Abraham, Emirhan ve Djalo iyi bir maç çıkarttılar. Salih de çok çalıştı. Rashica yine faydalı işlere imza attı. Orkun da zaman zaman pas hataları yapsa da takımını ataklarda organize eden isimdi.

Haberin Devamı

iNANILMASI GÜÇ BiR HAKEM

Dünkü maçın ardından iki takımın futbolcularını iyi niyetlerinden ve centilmenliklerinden dolayı kutlamak lazım. Sahada öyle ters kararlar veren bir hakem vardı ki gerçekten izlerken inanmakta güçlük çektik. Oynatması gereken pozisyonlarda basit fauller çalan Oğuzhan Çakır, açık faullerde devam diyerek saç baş yoldurdu. F.Bahçe’nin kazandığı penaltıda doğru bir VAR müdahelesinde bulunan Buğra Taşkınsoy, Oosterwolde’nin son anlarda Orkun’u itmesinde maçın hakemine izleme tavsiyesinde bulunmadı.

UĞUR MELEKE - CERNY BÖYLE İSTEDİ!

Bu sütunun yakın takipçileri bilirler, yerel kupaların önemine inanan bir sporseverim. Büyük takımlar için kadro genişliği yaratma, baş altı için kupa kazanıp Avrupa bileti alma, alt sınıf için de devlerle karşılaşma fırsatı içeren çok katmanlı bir faydalar bütünüdür yerel kupa.

Haberin Devamı

Japonya Kupası’nda ilk turdan lise takımları bile başlar turnuvaya. Amaç, yurt sathındaki her genç futbolcuya bir gün en üst seviyede maça çıkma fırsatı vermektir. Hayal kurdurmaktır. Yine son dönemde İngiltere’de Crystal Palace, Newcastle, Leicester, Swansea, Wigan, Portsmouth, Birmingham gibi birçok orta sınıf takım kupa kazanmış ve Avrupa bileti almışlardır. Ben de böyle bir kupa hayal ediyorum doğrusu. Fethiye’nin, Beyoğlu’nun, Iğdır’ın gruplarda olmaları beni mutlu ediyor. Keşke senenin sonunda da çok daha farklı şampiyonlar çıksa Türkiye Kupası’ndan.

BEKLER ALARM VERiYOR

Tam da kupanın anlam ve önemine uygun, alternatif oyuncuların fırsat yakaladığı, hocaların fazla şans bulamayan öğrencilerine forma verdiği bir derbi izledik Kadıköy’de. Bir yarım takım kadar oyuncusu eksik olan Tedesco, elindeki tüm imkanları kullanarak, sahaya sürebileceği en iyi 11’le çıktı derbiye. Düşüncemi romantik bulabilirsiniz ama Yiğit Efe’nin de ilk 11’de başlamasını beklerdim dün. Dünkü eksik takımın en iyisi yine Asensio idi ama ne Kerem, ne Oğuz, ne Szymanski’den destek alabildi İspanyol virtüöz. Fenerbahçe’nin devre arasında bir santrforun yanı sıra rekabeti artıracak bir de kanat hücumcusuna ihtiyacı olduğu net.

Beşiktaş’ta da yine bir olağan şüpheli, ligin ilk yarısının yıldızı Cerny idi en hareketli isim. Zaten maçın kaderini de iki golüyle Çek süperstar tayin etti. Jurasek bulduğu şansları kötü kullanmaya devam ediyor, Sergen Yalçın’ın transferini bizzat istediği Gökhan’da da gerileme sürüyor. Siyah beyazlıların kadrosunun Yalçın’ın iddia ettiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum, özellikle ön tarafı bence kaliteli. Ancak takviye imkanı olacaksa ilk hamlenin iki bek pozisyonuna yapılması beklenebilir.

FIRAT AYDINUS - EKSİKLERİN DERBİSİNDE SÖZ CERNY'DEYDİ!

İlk 33 dakika tam anlamıyla bir “külfet derbisi” izledik. İzinliler, cezalılar, sakatlar ve Afrika Kupası’na gidenlerin ardından elde kalanlarla oynanan bir derbide, teknik adamların rotasyonlu kadroları sahadaydı. Mücadele, daha ilk düdükle birlikte eksiklerin derbisi olarak başladı.

İlk yarım saat boyunca sahada sadece takımların isimleri vardı; ne tempo, ne sertlik, ne de bir derbi atmosferi... Vaclav Cerny’nin golüne kadar dişe dokunur tek bir pozisyon bile yaşanmadı.

Beşiktaş’ın golü sonrası, pozisyonu da, oyunu da olmayan bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, az da olsa hareketlenir gibi oldu. Golün ardından tablo, Fenerbahçe’nin rakibin üzerine gideceği; siyah beyazlıların ise boş alanları hızlı geçişlerle değerlendireceği bir oyun senaryosuna evrilecek gibiydi.

BEŞiKTAŞ’IN DERBi ALIŞKANLIĞI

Ancak derbilerde öne geçtikten sonra Beşiktaş’ta alışkanlık haline gelen bir sahneye yine tanıklık ettik. Tammy Abraham’ın anlamsız ve gereksiz müdahalesi ile kazanılan penaltıda Marco Asensio’nun attığı golle Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde skoru eşitledi ve soyunma odasına oyunsuz ama skorlu bir dengeyle gidildi.

Her iki takım da müsabakanın ikinci 45 dakikasına, ilk yarıya oranla çok daha hareketli ve pozisyon zenginliği olan bir başlangıç yaptı. 46 ile 60. dakikalar arasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe kalesinde daha sık göründüğü, bu baskılı sekanslarda Tarık’ın kritik müdahalelerle devreye girdiği bir bölüm izledik.

iKiNCi YARI DAHA ZEVKLiYDi

Bu sürecin ardından maç, her iki takımın da karşı kalede pozisyon üretme çabasının öne çıktığı, ancak net bir üstünlüğün kurulamadığı bir evreye evrildi. İkinci yarı itibarıyla, ilk yarıya kıyasla seyir zevki daha yüksek; oyun ve mücadelenin kısmen de olsa sahaya yansıdığı bir karşılaşma ortaya çıktı.

“İlk yarıda oyun yoktu, skor vardı; ikinci yarıda ise oyun vardı ama skor yoktu” denilebilecek bir anda, maçın son dakikalarında arka alanda boşluklar bırakan Fenerbahçe’yi Beşiktaş 4’e 2 yakaladı. Bu hızlı hücumda Cerny’nin ayağından gelen gol, siyah beyazlılara galibiyeti getirdi. İlk yarıda ve ikinci yarının son anlarında attığı golle Çek oyuncu geceye damgasını vurdu.

BANU YELKOVAN - BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR ZAFER!

Eksikler, cezalılar, sakatlar, Afrika Kupası’nda olanlar, teknik ekipten izin alarak ülkesine gidenler derken; iki teknik direktörün yedek kulübesine bakmaktan çekindiği bir maç izledik. Üstelik bu karşılaşma, sezonun belki de en hatırda kalan maçlarından birinin rövanşıydı. Tüm bu şartlar altında her iki takım da sahaya koyabilecekleri en iyi oyunu ortaya koydu ve 2025’in son derbisine yakışan, yüksek tempolu ve heyecanlı bir mücadele izletti.

GELENEĞi BOZMADILAR

Kimin kimi daha eksik yakaladığı, kimin daha formda olduğu bu maç özelinde elbette tartışılabilir. Ancak futbolun aktörlerinin futbol dışı gündemlerle anıldığı bir dönemde, tribünleri dolduran taraftarın da sahadaki oyuncuların da kendilerini tüm bu gürültüden soyutlayarak bu maçı böyle oynayabilmeleri bile başlı başına takdire şayandı. Tarihsel olarak şartlar ne olursa olsun yüksek heyecan ve kaliteli futbol vadeden derbi, bu kez de geleneği bozmadı.

BAŞROLDE VACLAV CERNY

Fenerbahçe, sahasında kazanmak, Beşiktaş belki de sezonun en önemli hedefi kupada hata yapmamak istiyordu. İlk yarıda iki gol geldi. Birinci gol, Abraham’ın pasıyla ceza sahasında buluşan Vaclav Cerny’nin dar açıdan yaptığı bilardovari vuruşla ağları buldu. Fenerbahçe Mert Müldür’ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyla, Asensio’nun ayağından eşitliği yakaladı.

SERGEN HOCA ‘ENTERESAN’ DEMiŞTİ

İkinci yarıda önce Fenerbahçe’nin, ardından Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Oğuzhan Çakır incelemeye gerek duymadı. Maç bu skorla bitecek derken, Symanski’nin kaybettiği top sonrası 90+1’de sahneye bir kez daha Cerny çıktı ve skoru belirledi.

Maçtan önce kupadaki ilk maçlarının bir derbi olmasını “enteresan” bulduğunu söylemişti Sergen Yalçın. Ancak gruptaki herhangi bir diğer takımla oynasalardı, tam devre arası öncesi gelen bu galibiyet bu kadar anlamlı olmayacak, onu bu kadar rahatlatmayacaktı.