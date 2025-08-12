×
Spor Haberleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un zararları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun zararları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 07:00

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu açıkladı.

Süper Lig'in 4 büyük takımı, Mayıs 2025'te sona eren 12 aylık mali dönemin finansal raporlarını açıkladı. 4 büyüklerin tamamı zarar ettiklerini açıkladı.

Son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 31 Mayıs 2024-31 Mayıs 2025 periyodunda 886 milyon 699 bin lira zarar ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe ise 12 aylık mali dönemde 764 milyon 626 bin lira zarar edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 149 milyon 86 bin lira kâr açıklamıştı.

Zararda Trabzonspor zirvede, Beşiktaş takipçi
4 büyük kulüp içinde 12 aylık mali dönemin en çok zarar eden ekibi Trabzonspor oldu. Karadeniz temsilcisi 31 Mayıs 2025 itibariyle 1 milyar 546 milyon 97 bin lira zarar edildiğini duyurdu.

Bordo-mavililer, son yaptığı sermaye artışıyla birlikte borçlarının yaklaşık 3 milyar liralık bir kısmını eritmişti.

Trabzonspor'un ardından en çok zarar eden kulüp ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 12 aylık dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin lira zarar edildiğini açıkladı.

