Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başı belada! 153 milyon Euro, 44 problem

Süper Lig’de 2025- 26 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Başta 4 büyükler olmak üzere tüm kulüplerin yöneticileri, kadrolarını güçlendirme çalışmalarını bugünden itibaren daha da yoğunlaştıracak. Transfer döneminde özellikle de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticilerinin çözmek zorunda olduğu çok önemli ve yüksek maliyetli bir problem bulunuyor; sezon başında kiraya verilen futbolcular.

BİRKAÇI DIŞINDA DİĞERLERİ VASAT PERFORMANS SERGİLEDİ

4 büyükler, 2025- 26 sezonunda toplam 46 futbolcuyu kiralık olarak başka takımlara gönderdi. Çoğu bekleneni veremediği için, bazıları da tecrübe kazanması amacıyla kiralanan oyuncuların 44’ü, kulüplerine geri dönecek. Toplam değerleri 152 milyon 800 bin Euro olan bu futbolcuların neredeyse tamamının gelecek sezon da kiralanmaları bekleniyor, zira birkaçı dışında diğerleri, geçici transferle gittikleri takımlarda parlak performans gösteremedi.

13 MİLYON EUROLUK ZANIOLO NE OLACAK?

Kiradan dönen oyuncular sorunu en çok Galatasaray yönetimini uğraştıracak gibi duruyor. Sarı kırmızılıların sezon başı kiraya verdiği 13 futbolcudan, sözleşmesi bitecek Wilfried Zaha hariç 12’si geri dönecek. Toplam değerleri 46 milyon 750 bin Euro’ya ulaşan bu oyuncular içinde, 13 milyon Euro değer biçilen Nicolo Zaniolo, 7.5 milyon Euro’luk Victor Nelsson ve 7’şer milyon Euro’luk Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski de bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN KİRALIK OYUNCULARININ 6'SI YABANCI

Fenerbahçe'de, 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongrede seçilecek yeni başkan ve yönetimi bekleyen en ciddi problem de kiradan dönecek 11 futbolcu olacak. Toplam değerleri 41 milyon 800 bin Euro’ya ulaşan bu oyuncuların en pahalıları, 12 milyon Euro’luk Sofyan Amrabat ile 6’şar milyon Euro’luk Cengiz Ünder ve Diego Carlos. Söz konusu futbolcuların 6’sının yabancı olmaları sarı lacivertliler açısından işleri zorlaştıracak bir başka etken.

SEMİH DIŞINDAKİLERİN TAKIMDA KALMA ŞANSI AZ

Beşiktaş'ın kiraya verdiği 11 futbolcudan Ernest Muci, Trabzonspor tarafından 8.5 milyon Euro’ya satın alınırken, toplam 33 milyon Euro değerindeki diğer 10 oyuncu geri dönecek. 13 milyon Euro’luk Semih Kılıçsoy dışındakilerin gelecek sezon da kiraya verilmeleri yüksek ihtimal olarak görülüyor. Trabzonspor’da ise, 31 milyon 250 bin Euro değerindeki 11 kiralık oyuncudan hangilerinin gelecek sezon takımda kalacağına teknik direktör Fatih Tekke karar verecek.