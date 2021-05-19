Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray derken Kenan Karaman... Son Dakika Transfer Haberleri

Son dakika Trabzonspor transfer haberi... Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olması, Kenan Karaman'ı transferin gözdesi haline getirecek. A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncusu için başta Trabzonspor olmak üzere, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de devrede. Ancak alınan bilgilere göre; Bordo-Mavililer şu an için en ciddi ve istekli ekip.

Ezeli rakipler de çok istiyor

Sezonun sona ermesiyle transferde gaza basan Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmamak için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre; Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı da, Kenan'ı arayarak kendisini takımında görmek istediğini belirtti. Milli oyuncunun da bu görüşmeden ve ilgiden oldukça memnun kaldığı öğrenildi. İlk pazarlıkların olumlu geçtiği vurgulanırken, tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'un hedefi, ezeli rakipleri devreye girmeden, EURO 2020 öncesinde tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalamak.

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