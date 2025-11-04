Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı! Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 11. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün pozisyonu yer aldı.
İşte Orkun Kökçü'nün kırmızı kart pozisyonu için yapılan görüşme;
VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Ali, ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim.
VAR: Orkun'un numarasına bakar mısınız?
AVAR: 10
HAKEM ALİ YILMAZ: Geldim, ekrandayım hocam.
VAR: Şu an temas noktası. Bu da diğer bir nokta. Şimdi de normal hızda izletiyorum sana.
HAKEM ALİ YILMAZ: Tamam hocam, Sarı kartı iptal ediyorum.
VAR: Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş.