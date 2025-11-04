Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı! Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı...

×
#Süper Lig#TFF#VAR Kayıtları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 20:16

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin YouTube üzerinden yayına verdiği kayıtlarda, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kırmızı kart pozisyonu yer aldı.

Süper Lig'de 11. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün pozisyonu yer aldı.

İşte Orkun Kökçü'nün kırmızı kart pozisyonu için yapılan görüşme;

VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Ali, ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim.

VAR: Orkun'un numarasına bakar mısınız?

AVAR: 10

HAKEM ALİ YILMAZ: Geldim, ekrandayım hocam.

VAR: Şu an temas noktası. Bu da diğer bir nokta. Şimdi de normal hızda izletiyorum sana.

HAKEM ALİ YILMAZ: Tamam hocam, Sarı kartı iptal ediyorum.

VAR: Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş.

