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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Arda Kardeşlerin yöneteceği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin VAR hakemi açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Kemal Yılmaz ve Yiğit Arslan olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri ise şöyle;

Altay - Giresunspor: Özgür Yankaya

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi

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