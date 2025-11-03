Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem kararlarını Fırat Aydınus tek tek inceledi: 'Sergen Yalçın ve Orkun'a çıkan kırmızı kartlar doğru ama penaltıyı atladı!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

Dolmabahçe'de 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, bugünkü köşe yazısında dev derbinin hakemi Ali Yılmaz'ın kararlarını mercek altına aldı.

İşte Aydınus'un değerlendirmeleri;

Ali Yılmaz, genç ve Süper Lig’in en tecrübesiz hakemlerinden biri. Dolayısıyla böyle bir derbiye atanması büyük bir riskti. Yılmaz’ın, genel yönetim, disiplin, 12. kural ve özellikle yer alma konularında çok eksiği var. Spesifik pozisyonlardan bağımsız olarak söylersek; yönetimi vasatı aşamadı. Oyun kontrolü zaman zaman kayboldu. Verdiği, vermediği sarı kartlar yorumlanır ama 13. dakikada Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı müdahaleyi kartsız geçiştirip sadece ikazda bulunması, amatör bir hakemin bile yapmayacağı bir hata idi. Maçın diğer tartışmalı pozisyonlarına gelince...

Haberin Devamı

Kırmızının VAR’a bırakılmasına şaşırmadık

· 13. dakikada Paulista-Kerem Aktürkoğlu pozisyonunda Beşiktaşlı futbolcunun topa teması var, devam kararı doğru.

· 26. dakikada Orkun’un gördüğü kırmızı kart, ciddi faullü oyundan dolayı doğru. Bu ve buna benzer pozisyonlarda sahada ender karar verildiğinden, Ali Yılmaz’ın da topu VAR’a bırakmasına şaşırmadık! Oysa önceki gün Galatasaray-Trabzon maçında Cihan Aydın, Bouchouari’nin kırmızı kartını VAR’a bırakmayınca ne çok sevinip takdir etmiştik!

· 27. dakikada Sergen Yalçın’a gösterilen kırmızı kart, talimatlar gereği doğru.

Paulista-En Nesyri pozisyonu temiz

· 45+2. dakikada Beşiktaş ceza alanındaki Kerem-Salih pozisyonu penaltı. Kerem tam topa vuracakken Salih ayağını, onun ayağının önüne koyuyor. Fenerbahçe’nin ikinci golünün bu pozisyonun hemen ardından gelmesi Ali Yılmaz’ın şansı oldu. · 56. dakikada Paulista-En Nesyri pozisyonundaki devam kararı da doğru. Paulista topa müdahalede bulunuyor, penaltı yok.

· 75. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Milan Skriniar’ın koluna gelen topta kolu doğal konumda, devam kararı doğru.

Haberin Devamı

Hakemler 8 saniye kuralını uygulamıyor

· Son dakikalardaki Gökhan Sazdağı-Duran pozisyonuna penaltı verilse kimse bir şey demezdi. Hakem herhalde bu itmenin şiddetiyle Duran’ın dengesini bu şekilde kaybetmeyeceğine kanaat getirdi. Tamamen hakem takdiri bir pozisyon.

· Derbinin en önemli pozisyonlarından biri de kaleci Ederson’un topu elinde uzun süre tutması idi. 8 saniye talimatı bu sezon itibariyle verilmiş olmasına rağmen Ederson’un 20 saniye boyunca elinde tutması ve Ali Yılmaz’ın oralı olmaması, şunu gösterdi: İster 8, ister 18 saniye yapın, bu kural uygulanmıyor.