Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından olay sözler: Gazeteye bassan adam öldürmeye teşebbüs derler | Kırmızı kart için...

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah - beyazlılara 3 puanı getiren golü kaydeden için Alex Oxlade-Chamberlain oldu.

Bu skorun ardından 5 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Bu sezon 2. kez yenilen Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı 2. basamakta yer buldu.

Dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen'in kararları ise futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, Türkmen'in yönetimini mercek altına aldı.

İşte yorumlar:

GAZETEYE BASSAN, ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DERLER

Gedson'un sarı kart pozisyonu öncesinde Djiku'nun Emirhan'a yaptığı mücadele adil mi?

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: İki faza ayıralım. Tadic korneri kullandıktan sonra Djiku ile Emirhan arasında temas var. Akış içinde bunu görmek gerçekten zordur. Kostic kontrol ettikten sonra Gedson'un elle oynamasını tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüz zaman; Djiku, Emirhan'ın boğazını sıkmış. Tartışmasız bir hücum faul ve sarı kart olmalıydı. Bu atlanmış. Bu maçı videodan seyretmek kolay, sahada tespit etmek zordur. Kostic kontrol etmeye çalışırken, Gedson koluyla profesyonelce eliyle oynadı. Bilerek elle oynama, direkt serbest vuruş olur. Sarı karta katılmıyorum sadece. Arka alanda da kaçırılmış bölgede Djiku'nun rakibini boğazından kuvvetli ittiğini, sarı kart olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bu fotoğrafı gazeteye bassan, adam öldürmeye teşebbüs etmiş, sıkmış boğazını derler. Hakem açısından burada izlenecek birkaç bölge var. Ben hakemim, bir yeri tercih edeceğim, ortadaki kalabalığı tercih ederim. O yüzden niye burayı kaçırdın diye hakemi eleştiremem. Bu bir şanssızlık hakem için. İhlal var mı, var. Yüzde yüz sarı kartlık ihlal var, kırmızı bile gösterseniz niye demezsiniz. Hakem gördüm, boğazı sıktı dese neden demezsiniz. Bence itti. Yardımcı hakem, yardımcı olabilir, çünkü önünde. Eskiden yardımcı hakemler bunlara yardım ediyorlardı. Penaltı veriyorlardı, ceza alanı içinde olaya giriyorlardı. VAR çıktıktan sonra yardımcı hakemlerin melekeleri azaldı. VAR'ın da yapacağı bir şey yok.

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Hareketin bütününü değerlendirmek lazım, fotoğrafına değil. Hocam bu pozisyon özelinde, yardımcı hakem yardım edemez. Hocam Tadic sol ayaklı bir oyuncu. Tadic'in buradan yaptığı korner vuruşu, topun kale çizgisini geçmemesini takip etmeli, dış bükey atıyor. Topun çizgiyi terk edip etmediğine bakmak zorunda yardımcı hakem. Yardımcı hakem için bu pozisyon kolay değil.

FAUL ATLANDI

Tayyip Talha'nın Tadic'e yaptığı harekette faul var mı?

Bülent Yıldırım: Tadic'in arkası dönük. Bir dikkatsiz müdahale. Sadece faul.

Deniz Çoban: Normal şartlarda böyle bir faul atlanmamalı. Bir şey oldu mu, olmadı ama gerginliği artırabilir atlanması.

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Net bir faul.

HAKEM YÖNETİMİNDE PROBLEM YOK

Maximin ve Svensson arasındaki gerginlik...

Bülent Yıldırım: Kolundan tutulunca reaktif şekilde Svensson'u geriye doğru itti. Sadece faul. İlk ihlali Svensson yaptı, Maximin'in sol kolunu uzun süre tuttu. Maximin sinirlenip itti, bu yönetimde problem yok.

Deniz Çoban: Bu gerginliğin yaşandığı yer 3. ceza sahası. Mehmet Türkmen'in en büyük şansı, oyuncuların ve teknik heyetin futbol odaklı olmasıydı. Bizim alıştığımız derbi atmosferinde olsa 3. ceza sahası içerisinde oyun kontrolü kaybolurdu. Maximin'in hareketi masum değil. Maximin kart görmeliydi. Tamam faulun çalınmış, boynundan tutup itiyorsun rakibi. Bunun futbolda yeri yok.

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: Hakem, Maximin'i çağırıp sert bir şekilde uyardı. Ben yeterli görüyorum.

Bahattin Duran: Ben de uyarıyı kabul ediyorum. Uyarmasa kabul etmezdim. Sınırlarda gezinmiş. Kart gösterse doğru diyecektim.

KART GÖRMELİ DENİYOR AMA...

Gedson'un Amrabat'a faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Gedson, 9.15'e açılmıyor, kart görmeli deniyor ama uygulama şudur, serbest vuruş kararından sonra bir oyuncu kullanmak için rakibinin uygun süreyi beklemesi gerekir. Amrabat, bilerek Gedson'un olduğu yere vuruyor sarı kart görsün diye. Hakem, uygun şekilde atışı tekrarlatıyor.

Bülent Yıldırım: Deniz Çoban iyi izah etti. Hakemlik açısından bir problem yok.

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Gedson'un kart görmemesi doğru, hakemin yönetim tarzı doğru.

Tayyip Talha'nın Fred'e faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Kart beklentisi oldu, Fred çok itiraz etti. Umut vaad eden atak özelliğini yitirmiş, sırtı hücum edeceği kaleye dönük. Anlık çekip bırakıyor, sportmenlik dışı hareket de yok. Hakem belki taktik faulden sarı kart gösterebilir. Dakika 18, taktik maksatlı bu tip hareketler çok olmuş değil. Hakem faulü gördü. Eğer Talha'yı uyardıysa, sarı kart göstermemesini kabul ederim. Sarı karta uzağım.

Bülent Yıldırım: Gerekçelerim aynı. Sarı kartlar, derbilerde yüzde yüz tartışmasız olmalı.

Bahattin Duran: En doğrusu, faul verdiniz, kart göstermediniz, Tayyip Talha'yı çağırıp ciddi şekilde uyarması.

Uyarmasını da kabul ediyorum hakemin.

DÜDÜĞÜ ÇALIP KART VERMEMEK...

Djiku'nun Gedson'a yaptığı müdahale kart gerektirir mi?

Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız tendona basma. Kramponun tabanı yerde. Kartın renginde şüphe yok. Net sarı kart. Bir sarı kart kaçmış oldu. Bunu yakalamalıydı.

Deniz Çoban: Faulü çalıyorsa, bu basmayı görmüştür. Djiku, topuğa basıyor. Düdüğü çalıp sarı kartı vermemek...

Bahattin Duran: Djiku çok sınırlarda gezinmiş, net bir sarı kart.

NET BİR SARI KART

57. dakikada Tadic için ofsayt bayrağı kalktıktan sonra Emirhan'ın Saint-Maximin'e hamlesi için sarı kart gerekir mir?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon sarı kart.

Deniz Çoban: Kontrolsüz hareketi anlatırken bunu örnek gösterirsiniz. Topla oynasa bile karşınızda rakip var, sıçramasa sonuçları daha ağrı olur. Ofsayt vardı, ihlal sayılmaz değil. Beşiktaşlı oyuncu kartı görecek, oyun yine endirekt serbest vuruş ve ofsaytla başlayacak. Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Tabanı rakibe gösterir şekilde, ayağı havada geliyor ve temas ediyor. Net bir sarı kart.

FIRAT AYDINUS: HAKEM TÜRKMEN ÇOK iYi MAÇ YÖNETTi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen bir derbi göz önüne alındığında bence iyi değil, çok iyi bir maç yönetti. Sakinliği ve olaylar karşısındaki dinginliği çok olumluydu. Evet, faul ve fena hareketler ve bazı disiplin hataları yapmış olsa da neticede bir derbi maçı yönetmek genç hakem için kolay değildi.

Türkmen’in ikili mücadeleleri oynatıp, temaslı oyuna izin vermesi kendisi için artıydı. Belki Gedson’un ilk sarı kartı tartışılacak ama genel yönetim itibari ile başarılıydı. Bir tavsiyede bulunacağım; oyunun akışı içinde avantaja bıraktığı veya ani geçişli ataklarda sadece topa odaklanmayıp çevre kontrolü yaparsa ve verdiği faullerde oyuncuların reaksiyonlarına göre değil kendi görüp inandığını verirse güvenirlilik anlamında kendisi için daha iyi olur.