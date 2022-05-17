Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kura atışını Bitcoin'le yapan Arda Kardeşler'in cezası açıklandı

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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kura atışını kripto para birimi Bitcoin ile yapan hakem Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbideki para atışını Bitcoin'le gerçekleştiren Arda Kardeşler'e, 15 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, Merkez Hakem Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ve Hukuk Müşavirliği'nin 13.05.2022 tarihli sevkine konu eylemi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

NELER YAŞANDI?

Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.

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Hakem Kardeşler, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı. Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Arda Kardeşler, bitcoin logolu madeni para ile kurayı belirledi.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 1988 yılında doğdu. Arda Kardeşler, Uludağ Üniveritesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu. Kardeşler, Endüstri Mühendisliği alanında da yüksek lisans tamamladı. Arda Kardeşler, aslen Bursa'lıdır. Arda Kardeşler 2009 yılında hakemliğe başladı, ilk profesyonel karşılaşmasını da 1 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 2015 - 2016 sezonunda bulunan Arda Kardeşler'in babası eski Bursasporlu Milli kaleci Eser Kardeşler'dir. Arda Kardeşler'in kardeşi Erce Kardeşler, Altınordu ve Trabzonspor'da kalecilik yaptı. Babası ise Niğde Belediyespor takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 5 yıl mühendis olarak çalışan Arda, günümüzde profesyonel hakem olarak kariyerine devam etmekte. Arda Kardeşler, 2016 senesinde Zuhal Varol ile evlendi.