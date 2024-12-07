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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kritik an!

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#Derbi#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kritik an
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 20:04

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada konuk ekip gole çok yaklaştı.

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Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde çok kritik bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Edin Dzeko, kaleci Mert Günok'tan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Emirhan Topçu kaleye giden topa son anda çizgi üstünde müdahale etti.

Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.

Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesine siyah beyazlı taraftarlardan alkış geldi.

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#Derbi#Beşiktaş#Fenerbahçe

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