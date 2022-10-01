Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Jorge Jesus'un taktiği Serdar Aziz'e bağlı

Haberin Devamı

Deplasmanda Rennes'le oynanan UEFA Avrupa Ligi Grup maçında direğe çarparak dizinden sakatlanan Luan Peres'in yokluğu ve Serdar Aziz de maç eksikliği yüzünden forma giyememesi durumunda Fenerbahçe, Beşiktaş maçına zorunlu olarak sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıkacak. Ancak son 10 günlük antrenman çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, Jesus'un bu maçtaki sürprizi olarak sahadaki yerini alırsa Fenerbahçe gene 3'lü defans taktiğine devam ederek derbiden zaferle ayrılmanın yollarını arayacak.

Her iki olasılıkta da stoperleri yedekleyecek tek isim de Willian Arao.



Daha önce ülkesinde bazı maçlarda stoper olarak görev yapan Arao, ihtiyaç durumunda maç içinde stopere kaydırılabilecek tek isim.



Serdar Aziz’siz 11'de Osayi, Gustavo Henrique, Attila Szalai Ferdi Kadıoğlu defans dörtlüsü ihtimali öne çıkarken, Serdar Aziz maçın sürpriz ismi olarak sahadaki yerini alması durumunda ise 3’lü defans Serdar Aziz, Gustavo, Szalai olarak şekillenecek.

Haberin Devamı

3 OYUNCU YOK, SERDAR AZİZ ŞÜPHELİ

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan kesin olarak yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz'in de derbide forma giymesi düşük ihtimal.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, Beşiktaş maçında kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta görev alamayacak.

EMRE MOR'UN DURUMU İYİ

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor'un Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durum yok. Hafif sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Emre Mor'un sağlık durumunda endişelendirecek bir durumunun olmadığı, teknik direktör Jesus'un görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

JESUS İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Jesus, sarı-lacivertli takımın başında Türkiye'deki ilk derbi mücadelesinde deplasmanda galip gelmek için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay - Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Batshuayi."

FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMAYACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmayacak.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.