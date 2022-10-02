Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Valerien Ismael tepki gösterdi, Jorge Jesus olayı büyümeden önledi

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Beşiktaş, Vodafone Park'taki zorlu müsabakada Fenerbahçe'yi ağırlarken ilk yarıda gelişen bir pozisyon sonrası gerilimli anlar yaşandı.

Attila Szalai ile giriştiği ikili mücadele sonrası Beşiktaşlı golcü Muleka yedek kulübesine doğru sert bir şekilde düşerken Valerien Ismael pozisyon sonrası çok öfkelendi.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösteren Valerien Ismael, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye de sert bir şekilde bir şeyler söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise doğrudan Beşiktaş yedek kulübesine giderek futbolcusu Attila Szalai'yi olay yerinden uzaklaştırdı.