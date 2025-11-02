Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 1 dakikada 2 kırmızı kart: Sergen Yalçın su şişesini tekmeledi, tribüne gönderildi!

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.

1686 GÜN SONRA FENERBAHÇE DERBİSİNE ÇIKTI

Siyah-beyazlı takımın başında ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın da 1686 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıktı.

Yalçın, son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip olmuş ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona etmişti.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe’ye 3 kez rakip olan deneyimli teknik adam, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlup olmadı.

BEŞİKTAŞ FIRTINA GİBİ GİRDİ

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Beşiktaş hızlı başladı. Önce Toure'nin golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 21'de Emirhan Topçu ile farkı 2'ye çıkardı.

ORKUN KIZARDI





Haberin Devamı

Karşılaşma 2-0 devam ederken 25. dakikada kırılma anı yaşandı. Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin 26. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.

Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından müsabakanın hakemi Ali Yılmaz, pozisyonu izlemeye gitti.

VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kararını değiştirerek Orkun Kökçü'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 10 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de kırmızı kart görmüştü.

SERGEN YALÇIN ÇİLEDEN ÇIKTI





Bu kararın ardından çılgına dönenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun itirazlarda bulundu ve sahaya girerek su şişesine tekme attı.

Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz’ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıktı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ





Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasıyla birlikte baskısını artıran Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek ile farkı 1'e indirdi.

45+3. dakikada da Marco Asensio ile bir gol daha bulan sarı - lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitmesini bildi.