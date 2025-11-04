×
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve Rafa Silva arasında problem var mı?

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 11:01

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 2-0 öne geçtiği müsabakayı 10 kişi tamamladı ve 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş cephesinde Fenerbahçe maçı sonrası önemli detaylar ortaya çıktı. Özellikle Sergen Yalçın ve Rafa Silva arasında gerginlik olduğu iddiaları son buldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin yaralarını sarmaya çalışırken, takım içerisinde yaşananlar ortaya çıktı.

Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart ile beraber, 2-0'dan 3-2'lik skora dönüp mağlubiyet yaşanması, takım içerisinde üzüntü yaratsa da umut ışığı da oldu.

'ELİMİZDEN KAÇIRDIK'

Beşiktaşlı futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye kendilerini çok iyi hazırladığını ve problemin, takım içerisindeki kırılgan yapının olduğunun farkındalar. Sergen Yalçın'ın 'zaman talebi' de bundan kaynaklanıyor.

Fenerbahçe maçına iyi hazırlanmalarına karşın beklenmedik kırmızı kartın gelmesi, 'farka gidecek maçın elimizden kaçmasına sebebiyet verdik' değerlendirmesini beraberinde getirdi.

PUAN KAYIPLARINI HAK EDECEK TAKIM DEĞİLİZ

Öte yandan Beşiktaş'ın son 5 maçta 5 puan alması, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozsa da oyuncu grubu bu durumu hak etmediklerini ve daha iyi olmaları için 'takım' olmaları gerektiği vurgusunu yapıyor.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Derbi sonrası oyuncularda birlik mesajı hakim oldu. Abi-kardeş-kaptan ayrımı yapmaksızın, herkesin en iyi performansını sahaya yansıtması gerektiği görüş birliğine varıldı.

SERGEN YALÇIN-RAFA SILVA GERGİNLİĞİ İDDİASI ASILSIZ

Bir süredir Sergen Yalçın'ın Rafa Silva ile arasının iyi olmadığı konuşulsa da, bu dedikoduların gerçek dışı olduğu ve tecrübeli teknik adamın Rafa'yı kazanmak istediği kaydedildi. Portekizli futbolcunun kısa süre önce bir problem yaşadığı ve bunu atlattığı, Sergen Yalçın'ın da kendisini en iyi şekilde sahada görmek istediği ve 'Eski Rafa formuna' döndürmeyi hedeflediği kaydedildi.

