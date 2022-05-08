Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hocalar konuştu!

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Vodafona Park'ta oynanacak dev derbinin öncesinde İsmail Kartal ve Valerien Ismael, değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen İsmail Kartal, "Beklemediğimiz sakatlıklar oldu, şanssızlık yaşıyoruz. Elimizdeki en sağlam oyunculardan 11 kurduk. Oyuncularımızın performansını değerlendirdik ve en ideal şekilde hazırlandık. Beşiktaş maçına kazanmaya geldik. Bu statlarda oynamaya ve kazanmaya alışkınız. Beşiktaş evinde kazanmak isteyecektir. Biz ikinci olmak istiyoruz ve kazanmamız lazım. İki takım da golü düşünecektir. Yeni oynayan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapacaktır. Başarılı bir şekilde evimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımda eksikler olduğunu belirten Valerien Ismael ise "Henüz lig bitmedi. Önemli bir maça çıkacağız, taraftarın büyük desteği var. Önümüzdeki seneye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bazen eksikler ve cezalılar oluyor. Bu sorunları çözmek bizim işimiz. Ekibimizle birlikte bu sorunları çözmeye çalıştık. Domagoj Vida'nın ailesel bir sorunu var, umarım en kısa zamanda aramızda olur." dedi.