Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi hakem paylaşımı!

Süper Lig'de kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kala her iki kulüpten de sosyal medya paylaşımları geldi.

İlk olarak Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Twitter'dan ''İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ‘’VAR’’ olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!'' sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN CEVAP

Bunun üstüne Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'ın tweetini alıntılayarak ''Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!'' cevabını verdi.

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