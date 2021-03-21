MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi hakem paylaşımı!
GeriFutbol Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi hakem paylaşımı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi hakem paylaşımı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi hakem paylaşımı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi her iki takımdan da hakem paylaşımları geldi.

Süper Lig'de kritik Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kala her iki kulüpten de sosyal medya paylaşımları geldi.

İlk olarak Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Twitter'dan ''İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ‘’VAR’’ olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!'' sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN CEVAP

Bunun üstüne Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'ın tweetini alıntılayarak ''Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!'' cevabını verdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi hakem paylaşımı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi