Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi gözler Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır'da! Hem kendilerini hem takımlarını kurtaracaklar

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Beşiktaş ve F.Bahçe arasındaki derbinin kilit isimleri olarak Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır ön plana çıkmakta... Sezona formsuz başlayan iki genç kalecinin taraftarların gözünde yeniden değerlenmek ve özgüvenlerini yeniden kazanmak adına haftalardır bu maçı bekledikleri bilinmekte. Gerek Ersin’in gerekse Altay’ın performanslarının skor tabelasına direkt etki edeceği düşünülünce, hangi kalecinin kurtarışlarıyla hangi kalecinin hatalarıyla derbi maçına damgasını vuracağı başlama vuruşu öncesinde en çok merak edilen soruların başında geliyor.

ALTAY BİRÇOK MAÇI ÇEVİRMİŞTİ

Aldığı skorlar ve sergilediği oyunla taraftarların ve tüm otoritelerin beğenisini kazanan Fenerbahçe’de performansı en çok eleştirilen isim Altay Bayındır... Geçmiş yıllarda her zaman takımın en güven duyulan ismi olan, birçok maçı tek başına çeviren Altay bu sezon ise oldukça formsuz bir görüntüde. Gerek Fenerbahçe gerek A Milli Takım’daki performansıyla son dönemde eleştiri oklarının hedefine gelen genç kaleci eski moral motivasyonunu kazanmak için Beşiktaş derbisini çıkış maçı olarak görüyor.

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BEŞİKTAŞ’TA EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİM

Bu sezon Altay Bayındır’la aynı kaderi paylaşan Ersin Destanoğlu da Beşiktaş’ın puan kayıplarında birinci derecede suçlanan isim oldu. Siyah beyazlı takımın teknik direktör Sergen Yalçın idaresindeki üç kupalı şampiyonluk sezonunda en beğenilen isimlerden biri olan 21 yaşındaki file bekçisi bu sezon en tartışılan isim olarak öne çıktı. Ersin de yarın oynanacak derbiyi bir çıkış fırsatı olarak görüyor.

Genç kaleci, Beşiktaş taraftarlarının ve teknik direktör İsmael’in gözünde yeniden güvenilen bir kaleci olmak için milli arayla birlikte tam 14 gündür bu maça hazırlanıyor.

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SERDAR AZİZ OYNARSA ÜÇLÜ OYNAMAZSA DÖRTLÜ SAVUNMA

Luan Peres’in yokluğu ve Serdar Aziz’in de maç eksiği nedeniyle oynayamaması durumunda F.Bahçe, Beşiktaş maçına zorunlu olarak 4-4-2 dizilişiyle çıkacak. Ancak 10 gündür antrenmanları büyük bir gizlilik içinde yürüten sarı lacivertlilerde Serdar, Jesus’un bu maçtaki sürprizi olarak sahadaki yerini alırsa Fenerbahçe yine 3’lü defans taktiğine devam edecek. Serdar Aziz’siz 11’de Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi defans dörtlüsü ihtimali öne çıkarken, Serdar’lı savunmada diğer iki isim Gustavo ve Szalai olacak.

NE DEDiLER?

NURETTİN YILDIZ: ALTAY BAYINDIR BİR ADIM ÖNDE

Altay da formsuz ama Ersin’e göre bir adım önde çünkü kalecilikte en önemli şey devamlılıktır. Altay’ın Fenerbahçe’de devamlılığı var. Bu maçta Beşiktaş’ın kalesini büyük ihtimalle Ersin koruyacaktır. İki kaleci de formsuz başladı ama bir form yakalamak istiyorlarsa bu maç onlar için bir fırsat. Biz de derbilerde iyi oynadığımız zaman sonraki maçlarda güzel oynardık. Altay yan toplarda zayıf ama çizgi refleksleri çok iyi. İkinci toplarda Rüştü Reçber gibi kuvvetli. Milli maçtan da kötü döndü ama bu işler hiç belli olmaz. Maça iyi başlayan iyi götürür.

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ZAFER ÖĞER: İKİ KALECİ DE YAN TOPLARDA SORUNLU

İki kalecinin de form durumları birbirine çok yakın. İkisinin de birbirinden büyük bir artısı şu an için gözükmüyor. Sergileyecekleri iyi veya kötü yöndeki performanslar takımlarını galibiyete taşır. Ersin’in de Altay’ın da yan toplarda eksikleri var. Fakat ikisi de birebirde rakip forvetler karşısında etkililer. Ersin oyunun içinde değil, kendini maça verme eksikliği var. Altay da kaleyi dolduramıyor, defans arkasına yapılan ortalara zamanında çıkış yapamıyor. Bu maç her ikisi içinde süreklilik kazanmaları adına büyük önem taşıyor.