Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig 32 ve 33. hafta maç programı ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı tarihi

Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmada maket taraftarlar yer bulacak. Şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı Süper Lig'in kritik derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. İşte, Süper Lig 33. ve 34. hafta maç programı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıklandı. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

MAKET TARAFTARLAR YERLERİNİ ALACAK

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirterek, şunları aktardı:

"Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz. En büyük arzumuz bu."

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle:

32. Hafta

11 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

33. Hafta

17 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

19 Temmuz Pazar:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

20 Temmuz Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)