Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi futbolseverlerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hakkında tüm gelişmeler...

Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun oynadı ve minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.