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Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbinin hakemi

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbinin hakemi
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

33. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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