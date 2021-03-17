Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı, pek çok futbolseverin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son haftalarda aldığı kayıplar dolayısıyla henüz istediği puana ulaşamayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 puan alabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanın ikinci bölümünde ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edildi. Filip Novak ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.