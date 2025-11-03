×
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dünya basınında manşet oldu: Jhon Duran, mesaj gönderdi!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 11:39

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası uluslararası basında Fenerbahçe'nin galibiyeti geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda kritik bir galibiyet aldı. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puanı farkını 4'e indirdi ve Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonrası Fenerbahçe'nin derbi zaferi, özellikle Güney Amerika ve Latin basınında geniş yankı uyandırdı.

ALVAREZ, DURAN VE ASENSIO'NUN ÖNEMİ

Fenerbahçe orta sahasının garantörü ve Meksika milli takımının kaptanı Edson Alvarez ile beraber Kolombiya'nın gelecek vadeden yıldızı Jhon Duran'ın etkisinin büyük olduğu gözlemlenildi. Öte yandan İspanya futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan Marco Asensio da ülkesinde yankı buldu. 

Fenerbahçe'nin derbi zaferinin yansıması şu şekilde oldu:

Mundiario: Asensio ve Duran, Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğu yarışında önemli bir zafere taşıdı.

Marca: Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki geri dönüşünde Asensio gol attı ve galibiyeti getirdi

Real Madrid'in eski oyuncusu, takımına 2-2'lik beraberliği getiren golü atarak son 3 maçta ikinci golünü kaydetti.

Koha: İstanbul derbisi Fenerbahçe'nin

AS: Asensio, Beşiktaş'ı nakavt etti

Fenerbahçe, Boğaz derbisinde geriden gelip galip geldi. Asensio, attığı muhteşem golle hatasını telafi etti ve tribünlerden fırlatılan bir cisim kafasına isabet etti.

Record: Edson Alvarez'li Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iki gol geriden gelip geri döndü.

Antena2: Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla attığı muhteşem golün ardından Lorenzo'ya mesaj gönderdi. Kolombiyalı golcü, Beşiktaş maçında takımına galibiyeti getirdi.

Colombia AS: Duran yeniden gol atma yeteneğini buldu ve Fenerbahçe'nin geri dönüşünü sağladı. Golcü oyuncu, Beşiktaş'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette muhteşem bir gol attı. Ağustos ortasından bu yana gol atamamıştı.

