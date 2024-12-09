Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi bitti, efsane isimlerden uyarı geldi: Birkaç maç kazanmakla her şey düzelmez | Bu maçları kazanamazsan şampiyonluk arayamazsın

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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan dev derbinin ikinci devresinde de birçok pozisyon yaşandı. Müsabakada beklenen gol ise 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Kalan dakikalarda her iki takım da birçok kez kaleyi yoklamasına rağmen sonuç alamadı ve karşılaşma siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın efsanelerinden İbrahim Toraman ve Fatih Sonkaya, Fenerbahçe derbisinin ardından Spor Arena'ya dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Toraman'ın yorumları şu şekilde:

"BİRKAÇ MAÇ KAZANMAKLA HER ŞEY DÜZELMEZ"

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Beşiktaş derbi galibiyetiyle moral buldu, taraftarını mutlu etti. Beşiktaş’ın kadrosunda iyi oyuncular mevcut önemli olan takım yaratabilmek bu oyuncuları iyi kullanabilmek. Beşiktaş, derbide potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi. Tekrardan yarış içinde olur mu bilemeyiz zor gibi ama önünde iyi bir fikstür var ve bir seri yakalayabilir. Beşiktaş’ın geleceği için çok ciddi ve önemli planlama yapılması gerekiyor. Birkaç maç kazanmakla her şey düzelmez.

"BRONCKHORST HEP AYNI OYUNCULARI KULLANMIŞTI"

Bronckhorst işler kötüye giderken, sahada hep aynı oyuncuları kullanarak farklı sonuçlar bekledi. Doğru oyun formatını ve dizilimini yakalayamadı ve dar kadroyla planlama yaptı. Dünkü maçta oynayan birçok oyuncuya hemen hemen hiç şans vermedi. Dün bu oyunculardan faydalanabileceğini gösterdiler. Çoğu tam hazır olmamasına rağmen iyi mücadele etti.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'IN DURUMUNU KULLANAMADI"

Fenerbahçe 'Rahat kazanırım' anlayışıyla geldi. Etkili pozisyonlar yakaladı ama sonuçlandıramadı. Beşiktaş’ın bu kaotik ve düzensiz ortamını kullanamadılar. Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kaybettiler.

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Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski savunmacısı Fatih Sonkaya ise şu ifadeleri kullandı:

"DERBİ GALİBİYETİ MORAL AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ OLDU"

"Futboldaki 'atamayana atarlar' kuralını gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe, o kadar geldi ama atamadı. Beşiktaş, sahada takım halinde mücadele etti ve bu durum skora yansıdı. Beşiktaş taraftarı için de önemli bir moral oldu. Beşiktaş taraftarının takımını bu şekilde ateşlemeye devam etmesi lazım. Beşiktaş'ın aldığı bu galibiyet moral açısından önemli bir kazanç oldu. Beşiktaş'ın son zamanlarda performans ve sportif anlamda durumu iyi değildi. Derbiyi kazanması takıma ve taraftara güç sağladı. Beşiktaş, eğer önümüzdeki hafta oynayacağı maçı da kazanırsa bu moralle daha da iyi bir şekilde devam edecek, güzel bir seri yakalayacaktır. Beşiktaş, puan olarak rakiplerinden o kadar da geride değil ve aradaki farkı kapatma imkanı da var. Şampiyonluk ihtimali zor ama yine de futbolda imkansız diye bir şey yok.

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"BÖYLE DERBİLERİ KAZANAMIYORSAN ŞAMPİYONLUK ARAMAYACAKSIN"

Galatasaray, geçen hafta berabere kalarak puan kaybetmişti. Fenerbahçe ise o hafta kazanarak iyi bir çıkış yakaladı ve aradaki puan farkını kapatmaya çok yaklaştı. Dünkü mağlubiyet Fenerbahçe'yi hem puan hem de moral olarak epey bir zarara uğrattı. Fenerbahçe'nin kaybetmesi Galatasaray'a ekstra moral kazandırdı. Galatasaray, Sivas maçını kazanırsa Fenerbahçe için zor bir durum olacak ve yine Galatasaray'ı kovalamaya başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın geçen haftaki beraberliğinden faydalanamadı ve önemli bir avantaj kaybetti. Eğer böyle derbileri kazanamıyorsan bence şampiyonluk aramayacaksın. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun başarıları tartışılmaz ama biraz şova kaçıyor. Taraftarlar, şov yerine sahada aldığın puanlara bakar. Sezon sonunda şampiyon olamazsan yaptığın o şovun bir anlamı kalmaz. Önemli olan başarılı olmaktır.