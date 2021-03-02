Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçının tarihi belli oldu!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan derbini tarihi TFF'den gelen açıklama ile belli oldu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde dev mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş ve Fenerbahçe bu karşılaşmadan 3 puan almaları halinde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj kazanacak. Galatasaray ile zirveyi paylaşan siyah beyazlı ekip, Vodafone Park'tan galip ayrılmak için ciddi mücadele verecek. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman? İşte, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarihi.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile derbi heyecanı başladı. Futbolseverlerin yakından takip edeceği derbinin tarihi Süper Lig 31. hafta maç programı ile netlik kazandı. Nefes kesen anların yaşanacağı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin takip edeceği karşılaşma canlı yayınla ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak.
5 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Öte yandan Süper Lig'de 5 haftalık maçların programı belli oldu. Maçların programı şöyle:
30. hafta
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 31. hafta
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
21 Mart Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
- 32. hafta
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
- 33. hafta
6 Nisan Salı:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
- 34. hafta
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)