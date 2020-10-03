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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

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Beşiktaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sezonun ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip rakibine 89-73 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko ise ilk maçında OGM Ormanspor'u 105-72 yendi.

Beşiktaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta

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