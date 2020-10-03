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Beşiktaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sezonun ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip rakibine 89-73 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko ise ilk maçında OGM Ormanspor'u 105-72 yendi.
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